Gianfranco Ganau lascia la corsa per il candidato sindaco di Sassari. Con un post sui social, l’esponente Pd, ex sindaco per due mandati del capoluogo turritano ed ex presidente del consiglio regionale durante il mandato Pigliaru, annuncia che «per non rischiare inutili divisioni che avvantaggerebbero altre coalizioni» sosterrà Giuseppe Mascia come potenziale primo cittadino del Partito Democratico.

Confermando di aver dato una disponibilità per il ritorno a Palazzo Ducale sia per il rapporto mantenuto con la città che per, scrive, «poterle restituire l'esperienza maturata in ambito istituzionale e amministrativo, dopo 10 anni di difficoltà amministrative e politiche che le hanno fatto perdere centralità, ruolo e speranza».

Afferma poi di trovare estranea la contrapposizione tra la sua persona e la proposta di rinnovamento «perché», riferisce, «in tutte le mie esperienze ho sempre lavorato per promuovere una classe dirigente di qualità innanzitutto e, dove possibile, ho favorito il coinvolgimento di nuove energie, come dimostra la scelta di non andare oltre i due mandati alle elezioni regionali».

Infine il passo indietro a favore del segretario provinciale Giuseppe Mascia che quindi anticipa la notizia prevista per domani, alla fine dell’assemblea del Pd, con la proclamazione ufficiale del candidato Pd. Che poi dovrà comunque ricevere anche il sostegno di tutti i partiti del Campo Largo. «Il mio impegno e il mio supporto a questa difficile impresa», conclude Ganau, «con un governo di centrodestra che mostra ogni giorno di più il suo vero volto, sarà all’altezza di quanto il bene di Sassari e del nostro Paese esige da ognuno di noi».

