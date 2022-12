Anche la biblioteca comunale di Codrongianos si prepara per le prossime festività natalizie e lo fa con tre appuntamenti dedicati a grandi e piccoli.

Si comincerà il 12 dicembre, dalle 17 alle 19.30, con “Decora la tua biblioteca!”, dove genitori e nonni potranno aiutare i bambini nell’abbellimento natalizio del locale. Previsto anche un laboratorio di riciclo e riutilizzo.

Il 13 dicembre, dalle 17 alle 19 L’artista Salvatore Puggioni guiderà i presenti nella realizzazione di segnalibri pittorici con la tecnica del dripping. Il 14 dicembre, dalle 18 alle 20, ci sarà la Biblio-Tombolata.

Intanto il paese del Coros si prepara al Natale e lo fa accendendo l’albero in piazza Giovanni Paolo II. Ma si tratterà del solo motivo luminario che sarà acceso. «Abbiamo infatti rinunciato a installare le luminarie natalizie - spiega il sindaco Cristian Budroni -, tanto per contrastare il vertiginoso aumento del costo dell’energia elettrica, quanto per lanciare un messaggio di solidarietà a tutti i commercianti, famiglie e imprese che quei costi non riescono più a sostenerli».

