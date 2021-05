Cheremule, piccolo paese del Meilogu di poco più di 400 abitanti, festeggia una nuova centenaria: zia Bonaria Paddeu. Nata il 23 maggio 1921, è rimasta vedova a soli 38 anni, ma è riuscita a crescere con forza e sacrificio i suoi sei figli.

Nonostante l'età, la nonnina ha ancora una memoria di ferro e ricorda perfettamente aneddoti e storie legate alla sua infanzia. "Sono veramente straordinarie queste nostre centenarie – ha dichiarato il sindaco, Antonella Chessa -. Donne di carattere, rocce che nei decenni hanno tramandato in maniera solida valori e momenti storici. Qui a Cheremule ne abbiamo festeggiato già diversi negli scorsi anni, e anche oggi abbiamo la fortuna di poterne festeggiare altri. Passata la fase pandemica del Covid mi piacerebbe tanto festeggiarli questi nostri centenari e organizzeremo come amministrazione un incontro per tutta la comunità di Cheremule”.

Il primo cittadino, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, le ha reso omaggio con una pergamena in ricordo di questa giornata.

