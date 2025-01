Il consiglio comunale di Castelsardo con i voti della sola maggioranza - il gruppo di opposizione in consiglio comunale ha abbandonato l’aula - ha approvato il bilancio di previsione 2025-27 il 30 dicembre 2024, obiettivo che l’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto si è posta all’indomani dell'insediamento. La previsione delle entrate l’Ente sarà di 17.113.350,49 euro.

«Si tratta di un importante risultato. Per la prima volta, infatti, il bilancio viene approvato entro il 31 dicembre, nonostante la proroga prevista a febbraio, consentendo al nostro Comune di non operare in esercizio provvisorio e di evitare, dunque, non poche difficoltà di azione. Un ringraziamento per il lavoro svolto va agli uffici, in particolare al responsabile dell’ufficio finanziario, all’assessore al bilancio Grazia Lorenzoni, ai componenti della commissione al Bilancio (Benedetta Oggiano, Stefania Cimino, Giovanni Falloni e Eleonora Vigliaroni) e a tutti i consiglieri comunali», ha detto la sindaca Maria Lucia Tirotto.

Altro punto approvato dal Consiglio comunale riguarda il recesso dalla convenzione con l’unione dei comuni dell’alta Gallura che, dal 2022, gestisce, per conto del Comune, il servizio Suape. «Con questo atto si pone un tassello per la realizzazione di un altro obbiettivo programmatico che è quello di riportare nella nostra città un servizio importante per le attività produttive», ha aggiunto il primo cittadino.

«L’approvazione del bilancio nell’anno in corso rappresenta uno strumento fondamentale per la continuità dei servizi ai cittadini e soprattutto fornire un impulso immediato alla programmazione. Avendo anche la delega assessoriale allo Sport ed al Porto turistico voglio ricordare la vincita del bando regionale per riqualificare le principali strutture sportive, il completamento degli interventi già’ iniziati al porto turistico con la sostituzione del ponte di legno», ha commentato l’assessore al bilancio Grazia Lorenzoni. Nel consiglio comunale del 13 dicembre si è approvato il Dup-Documento Unico di Programmazione in cui è compreso il programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente, Beni Archeologici Christian Speziga ha evidenziato quelle che saranno le opere pubbliche, i lavori di manutenzione straordinaria; recupero; ampliamento e di nuova realizzazione per un totale di oltre 25 milioni di euro. Si tratta di interventi di difesa costiera in tutta la superficie del golfo della Vignaccia, nel litorale di Lu Bagnu verranno impegnate somme per un totale di 13.400,000 euro, importi di straordinaria importanza che probabilmente non risolveranno il problema dell’erosione costiera ma sicuramente, un ottimo argine al fenomeno in corso.

«La riqualificazione renderà accessibile anche ai diversamente abili la spiaggia denominata la Vela Blu a Lu Bagnu, così come la realizzazione di un parco giochi con bosco urbano anche per bambini diversamente abili, per un importo complessivo di 1.325,000.00 euro, di cui 475mila euro quale contributo della Regione nella finanziaria regionale del 2023 attraverso emendamento presentato dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia. Interventi riferiti ai beni culturali, recupero e valorizzazione di beni archeologici, naturalistici con creazione dei percorsi di accesso, scavi archeologici per un importo complessivo di 2.325,000.00 euro. Per quanto riguarda l’ampliamento del cimitero comunale per un importo di 1.250,000.00 euro, sappiamo tutti che gli spazi cimiteriali sono quasi terminati, con questi interventi posso dire che si prevedono quasi mille loculi», ha concluso Speziga.

© Riproduzione riservata