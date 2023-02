Sono iniziati oggi i lavori per realizzare una viabilità provvisoria ma funzionale, in asfalto, nella strada di collegamento di via Eleonora D’Arborea con i popolosi quartieri di Li Russi/Spighia e di Lu Monti di la Marina, dove è stata realizzata la nuova Chiesa della Sacra Famiglia, a Castelsardo.

«Lavori attesi e promessi per tanti, troppi anni, che permetteranno, grazie al piano delle manutenzioni approvato ad inizio legislatura, di realizzare una viabilità non più in terra battuta - spiegano gli amministratori -. È in fase di gara d’appalto, invece, il finanziamento regionale ottenuto per migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità della rete viaria cittadina, di 300mila euro per la manutenzione delle strade, a cui si aggiungeranno altri 80mila di cofinanziamento comunale, ottenuti con lo scorso dicembre, grazie al bando vinto, classificandoci ai primi posti, deliberato dalla Regione Sardegna».

I lavori prevedono la realizzazione o il ripristino della sovrastruttura stradale esistente, oltre a significativi interventi che riguarderanno anche la realizzazione di marciapiedi, soprattutto nelle vie che ne sono totalmente prive, o la sistemazione di quelli usurati. In alcune vie si procederà all’allargamento della carreggiata.

«Questo solo il primo stralcio di un progetto da 1milione e 700mila euro per il miglioramento della viabilità comunale», concludono dal comune di Castelsardo.

