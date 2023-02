Un mese di eventi per il carnevale di Castelsardo, con feste, musica, spettacoli e animazione in piazza per bambini e adulti, un programma con diverse iniziative promosse dal Comune ed organizzate in collaborazione con la Pro Loco, il Consorzio "La Sorgente" e con Edupè cooperativa sociale.

Insieme propongono vari appuntamenti in piazza del Novecentenario e nei locali della ludoteca, dove martedì 14 febbraio in occasione della festa di San Valentino i più piccoli, vestiti di rosso, daranno sfogo alla loro creatività, mentre venerdì 10 febbraio il carnevale si trasferisce nella biblioteca comunale. Il 16 nel giorno della festa di giovedì grasso tutti in maschera per una frittellata in programma anche per sabato 18 febbraio, quando ad ospitare gli eventi di colore sarà la piazza del Novecentenario, con la partecipazione di adulti e piccoli. Il ricco calendario prevede anche manifestazioni per il 21, martedì grasso, e il pomeriggio del 24 febbraio, dalle ore 16 alle 19, per la Pentolaccia nella sala della ludoteca.

