Un incontro pubblico per spiegare il progetto dei campi-boe in Area marina protetta.

Nei giorni scorsi, i competenti uffici regionali dell’assessorato Ambiente (Servizio V.I.A.), hanno proceduto alla pubblicazione di ulteriore documentazione tecnica a corredo della istruttoria in materia di valutazioni di incidenza ambientale (V.Inc.A) riguardante il progetto, presentato dalla Azienda Speciale Parco di Porto Conte per la implementazione di 125 boe di ormeggio da realizzare all’interno dell’Area marina di Capo Caccia – Isola Piana.

La nuova scadenza per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico interessato è stata fissata entro (30) trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione avvenuta il 6 settembre.

La documentazione è consultabile al seguente link: https://portal.sardegnasira.it/web/sardegnaambiente/dettaglio-progetti-vinca?idOst=86496

Data l’importanza del progetto ed al fine di consentire la massima informazione e il più ampio confronto e la partecipazione alle scelte di tutta la comunità, gli assessorati all’Ambiente e all’Urbanistica del Comune di Alghero, promuovono un incontro pubblico per il giorno martedì 17 settembre alle 17 presso la sala conferenze de Lo Quarter.





