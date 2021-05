Dopo essere stato due volte in zona rossa e aver raggiunto un picco di contagi che è arrivato anche a 300, Bono sembra finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. In base all’ultima comunicazione del sindaco, Elio Mulas, sono scesi a due i cittadini positivi al coronavirus nel paese.

L’altra buona notizia è che non ci sono cittadini in quarantena. “”Ci auguriamo che sia la fine di questo difficile periodo – ha dichiarato il primo cittadino -. Auspico che continuino ad essere rispettate le regole e che venga tenuto un alto livello di attenzione”.

Nel centro del Goceano proseguono anche le vaccinazioni: domani e martedì, presso il palazzetto dello sport, saranno vaccinate le persone dai 60 ai 79 anni, i fragili fino ai 60 anni, i caregiver e i conviventi stretti di persone fragili.

Resta stabile la situazione a Cossoine dove sono otto i cittadini che lottano contro il virus.

