Fiamme nella notte a Sorso. I vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari sono dovuti intervenire in via Sant’Anna per spegnere l’incendio di una vettura andata completamente distrutta.

È successo poco prima delle 23 quando le fiamme divampate da un cortile, poco distante dalla storica chiesetta, hanno avvolto e consumato un’automobile lambendo un’altra macchina parcheggiata poco distante. La squadra del 115 è rimasta impegnata per oltre un’ora prima di domare il rogo e circoscrivere il perimetro dell’incendio evitando che le lingue di fuoco si propagassero su altre vetture.

Momenti di paura per i residenti scesi in strada richiamati dallo scoppio degli pneumatici. L’area è stata bonificata e messa in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres per gli accertamenti del caso. Si indaga sulle cause dell’incendio: non si esclude che si tratti di un atto doloso.

