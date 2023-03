Ormeggio più agevole e in sicurezza nei principali approdi dell’isola dell’Asinara.

Gli interventi infrastrutturali previsti nel molo di Fornelli, Cala d’Oliva e Cala Reale consentiranno alle barche, già dalla prossima estate, di attraccare più agevolmente nelle banchine dei singoli punti accesso dell’isola-parco. I lavori interessano il molo di Fornelli, uno dei punti di accesso più critici, da circa cinque anni interdetto alle imbarcazioni dalla Capitaneria di porto di Porto Torres a cause dei problemi di attracco. Le opere, in fase di conclusione, hanno permesso di realizzare un più ampio pontile galleggiante rispetto a quello esistente, e la costruzione di una sottobanchina per l’ormeggio delle piccole barche.

Nel molo di Cala Reale sono in corso gli interventi di realizzazione di una briccola da parte del Comune di Porto Torres per rendere agevole l’approdo di tutte le barche, compreso il traghetto Delcomar per la continuità territoriale, oggi in regime di proroga dopo l’ultima gara andata deserta.

A Cala d’Oliva si sta provvedendo alla sistemazione della darsena interna che, crollata per problemi strutturali, la prossima estate sarà pronta a consentire l’ormeggio delle barche a vela. L’investimento complessivo delle opere è di circa 800 mila euro per garantire l’approdo agevole delle imbarcazioni all’Asinara, e consentire ai circa 100mila visitatori, che ogni anno registriamo nell’isola, di sbarcare in sicurezza.

