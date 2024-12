Individuato in via Gobetti, angolo via Monti, l’area verde non fruita nel tessuto urbano cittadino di Porto Torres, dove verrà realizzato un ‘sentiero natura-aula didattica’ all’aperto che rappresenti le peculiarità floristiche e faunistiche del Parco nazionale dell’Asinara.

Nell’ultimo incontro tenutosi nella sede di via Ponte Romano è stato illustrato il percorso di progettazione partecipata nell’ambito del progetto “Il Parco, un bene per tutti” che il Parco ha organizzato in partenariato con il Comune turritano. L’area individuata rappresenta il luogo dove scoprire la biodiversità dell’isola.

Il progetto, finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito delle azioni finalizzate alla cura e valorizzazione di beni comuni a opera della rete dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, ha l’obiettivo principale di restituire una nuova area verde con criteri di piena accessibilità, che venga sentita come luogo di incontro e aggregazione tra cittadini, studenti, istituzioni e associazioni.

Il processo partecipativo, gestito dalla rete di imprese Educando Asinara, è stato avviato per porre la basi di una collaborazione che si concretizzerà con la firma di un patto tra enti e privati per la gestione futura del Sentiero Natura.

© Riproduzione riservata