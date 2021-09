Anche Ardara, centro del Logudoro di 750 abitanti, sarà chiamata alle urne alle prossime elezioni amministrative del 10-11 ottobre. Si chiamerà ancora "Progetto comune per Ardara" la lista civica guidata dal sindaco uscente Francesco Dui, 38 anni, libero professionista, che ha appena concluso il suo secondo mandato. Una lista all'insegna della continuità amministrativa.

"Tra i candidati saranno diverse le riconferme - spiega Francesco Dui - Pensiamo di avere fatto bene, rispettando in pieno il programma con cui ci siamo presentati agli elettori. Ci siamo distinti infatti nella realizzazione di numerose opere pubbliche: riqualificato il campo sportivo, la palestra e realizzato un campo di calcetto. Sul fronte della viabilità abbiamo asfaltato numerose strade del centro abitato e sistemato la viabilità rurale. Grande attenzione - continua - è stata rivolta al sociale e in particolar modo ai nostri bambini e anziani. I conti pubblici inoltre sono in perfetto ordine. Abbiamo quindi tutte le carte in regola per proseguire il nostro mandato". Salvo sorprese dell'ultima ora la lista "Progetto comune per Ardara" non dovrebbe avere concorrenti.

Uno scorcio del centro storico di Ardara (L'Unione Sarda - Tellini)

