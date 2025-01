Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas ha firmato l’ordinanza di messa in sicurezza delle coperture dell’imponente fabbricato industriale, di proprietà della ditta Sarda Laterizi, situato nell’area produttiva, tra via Pigafetta e via dell’Industria, lungo la provinciale 34, strada ancora chiusa al traffico per l’emergenza amianto.

Il crollo di alcune parti in materiale eternit finito sulla carreggiata a causa del forte vento che, nei giorni scorsi, ha creato disagi in tutta la città, ha messo in allarme l’amministrazione comunale. Il primo cittadino ha autorizzato gli Uffici comunali per inviare le lettere agli enti preposti – Regione, Provincia, Consorzio industriale provinciale e Prefettura di Sassari- al fine iniziare la fase interlocutoria per la istituzione della cabina di regia, allo scopo di procedere con la rimozione dell’amianto dalle coperture di tutti gli stabili industriali in stato di abbandono e dismessi.

Il provvedimento, del 31 dicembre 2024, impone alla società Sarda Laterizi di intervenire in tempi celeri per rimuovere immediatamente le lastre di copertura di amianto e, di concerto con la Provincia di Sassari in qualità di Ente gestore della strada, di eseguire le operazioni in condizioni di massima sicurezza. Inoltre si rende necessario rimuovere ogni parte pericolante del tetto con la messa in sicurezza dello stabile, in quanto la situazione di pericolo potrebbe evolversi negativamente mettendo ulteriormente a rischio la pubblica e privata incolumità. «I frammenti di lastra attualmente presenti nel tratto della sp 34 sono presumibilmente costituiti da cemento amianto e debbono, perciò, essere rimossi con la massima tempestività poiché potrebbero essere soggetti a frantumazione e costituire sorgente di fibre disperse in ambiente», ha sottolineato il sindaco.

