Prenderanno il via lunedì 9 dicembre le attività di potatura e sistemazione delle alberate cittadine. Sono circa 1800 gli alberi che verranno sottoposti al “maquillage” suddiviso in tre affidamenti ad altrettante imprese specializzate. Una di queste si occuperà delle vie cittadine, un’altra dei parchi e delle vie perimetrali ad essi, e un'altra ancora lavorerà sulle alberate di Maria Pia.

«Un’opera sulla quale abbiamo voluto riporre attenzione e destinare le dovute risorse – afferma il sindaco Raimondo Cacciotto – per imprimere quel radicale cambiamento che la città richiede, per il suo aspetto, per la sua immagine e il suo decoro, che si integra con la straordinaria operazione di piantumazione di fiori e piante che sta colorando l’atmosfera delle feste».

Si comincia lunedì mattina in via Marconi, con inizio dalla confluenza con via Sant’Agostino. Il Servizio Manutenzioni del Comune, che sta sovrintendendo a tutte le fasi dell’iter e degli interventi, ha predisposto un calendario di operazioni che con la collaborazione della polizia locale prevede una adeguata cartellonistica informativa per i divieti di sosta e di transito.

© Riproduzione riservata