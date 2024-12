A Porta Terra vertice sul nuovo regolamento sui suoli pubblici. Il sindaco Raimondo Cacciotto e i componenti di giunta, gli assessori Ornella Piras e Enrico Daga, hanno incontrato, in due distinti momenti, i comitati di quartiere e le associazioni di categoria. Si parte da una linea di pensiero condivisa: ordine nelle concessioni e controlli efficaci. Da qui le manovre sul regolamento che vedrà dei cambiamenti rispetto al passato.

Il primo: stop agli immobili non contigui all’esercizio che partecipano al calcolo delle superfici. Una deformazione che ha determinato negli anni situazioni di evidente sproporzione tra locali di esercizio e suolo concesso. Secondo: verrà introdotto il sistema delle premialità, ovvero delle quote di metri quadri ulteriori concesse in base ad una serie di adempimenti, tra cui l’apertura per almeno 10 mesi e con almeno tre o cinque dipendenti assunti nel periodo. E ancora, verrà ampliato il raggio delle zone “non concedibili”, aggiungendo alla lista anche le scalinate del Lungomare Dante e dei Bastioni Marco Polo. Infine stretta sui controlli e le relative sanzioni.

