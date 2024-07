Dieci anni fa, esattamente il 31 luglio, veniva fondata la Rete delle Donne. Sin da allora l'associazione, nata con lo scopo di favorire e proporre politiche di pari opportunità, ha dato rilevanti contributi alla città.

Fra questi, l'ultimo in ordine di tempo, ma non certo di importanza, è l'apertura del centro di prima accoglienza per donne vittime di violenza. Mercoledì 31 luglio, alle 18.30 nella sala conferenze del Quarter la Rete delle Donne presenterà il libro “Donne di Sardegna” di Graziella Massi.

Oltre all'autrice, parteciperanno la presidente della Rete Speranza Piredda e la giornalista Erika Pirina.

