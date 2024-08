Per il Pd, le linee programmatiche presentate dal sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto nell’ultimo consiglio comunale rappresentano «un chiaro punto di svolta per un nuovo modo di intendere l’azione amministrativa, l’inizio di un percorso di partecipazione democratica cominciato il 9 maggio 2024 quando, durante l’iniziativa “Voci della città”, centinaia di cittadini e cittadine si sono spontaneamente presentati ai tavoli tematici della coalizione per proporre idee e suggerimenti per la costruzione del futuro programma di governo della città. In quelle giornate e in tutta la nostra campagna elettorale – proseguono i dem - abbiamo raccolto indicazioni concrete sui più svariati temi, a partire dalla difesa del territorio, alla difficoltà di reperire una casa in affitto, al desiderio di vedere Alghero meglio curata, alla necessità di nuovi spazi di aggregazione per valorizzare i quartieri e le borgate, e molti altri suggerimenti che hanno permesso di arricchire e valorizzare il programma elettorale della coalizione».

Le linee programmatiche annunciate dal sindaco, dunque, hanno preso spunto da quei suggerimenti. «Abbiamo così dato inizio ad un percorso collettivo di democrazia partecipata, che ci accompagnerà nell'azione amministrativa futura», chiude il gruppo del Pd.

