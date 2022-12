Largo Guillot si illumina a festa con le installazioni urbane realizzate dal Comitato Area Sant’Agostino, uno dei quartieri più popolosi di Alghero.

Una iniziativa che ha avuto il patrocinio di Comune e Fondazione e che contribuirà a creare l’atmosfera natalizia in un rione che, negli ultimi anni, si è sempre contraddistinto per il grande senso civico e la voglia di partecipare al decoro urbano, come testimoniano le aiuole ben curate e l’area di sgambamento per i cani, praticamente unica in città.

A benedire le luci di Natale in largo Guillot, sabato sera, è stato don Giuseppe Curcu, parroco della chiesa SS. Nome di Gesù durante una cerimonia che ha visto anche la partecipazione del coro della parrocchia di Guardia Grande, diretto da Giulio Saverio Leone. L’installazione, con il presepe e l’albero, resterà posizionata fino al 10 gennaio 2023. Il Comitato Area Sant’Agostino con un suo contributo economico e grazie al grande lavoro degli associati, ha voluto donare queste installazioni urbane natalizie alla città e al quartiere.

