Scontro tra una macchina e un furgone nella zona industriale di San Marco ad Alghero questo pomeriggio e ad avere la peggio è stata la conducente dell’utilitaria, ricoverata in prognosi riservata.

È successo intorno alle 15 in via della Tecnologia. Il violento incidente ha coinvolto una Smart condotta da una giovane donna e un’autocisterna che trasportava acqua. La ragazza al volante della city car, algherese di 26 anni, è stata trasferita all’ospedale di Alghero in codice giallo con sospetta frattura del femore. Illeso il conducente dell’autocisterna.

Sul posto l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause dello scontro in una strada con ampie carreggiate e dove non c’è quasi mai traffico, specialmente a quell’ora del pomeriggio. È probabile che uno dei due mezzi, a causa di una distrazione, abbia compiuto una invasione di corsia.





