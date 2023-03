Al via i lavori per la realizzazione della bretella di pista ciclabile che collegherà ad Alghero viale Primo Maggio con viale Burruni. Cento giorni di tempo e 440mila euro di investimento per completare il percorso dedicato alle due ruote che dal lungomare arriva fino alla laguna del Calich.

Sarà la società C.L.M. di Orosei a eseguire gli interventi che prevedono delle opere funzionali a favorire la mobilità “lenta” attraverso la realizzazione di percorsi naturalistici e ciclabili di avvicinamento alla fruizione dell’area umida. In particolare verrà finalmente realizzata la bretella di collegamento tra la pista ciclabile di viale Primo Maggio/via Lido e viale Burruni attraverso l’area sportiva di Maria Pia. Ciò consentirà quindi di raggiungere lo stagno del Calich dove sono già presenti sentieri naturalistici e aree per l’osservazione faunistica e per lo svago. Prevista inoltre la realizzazione di una piccola area di sosta, sempre su viale Burruni, nei pressi dell’accesso secondario del Palacongressi, funzionale alla fruizione dei sentieri naturali lungo la sponda del Calich e un collegamento (sempre attraverso un sentiero interno) ciclo-pedonale verso la litoranea per Fertilia.

Presumibilmente entro la fine dell’estate le opere dovrebbero essere concluse. Il progetto è stato curato dalla RTP composta dagli architetti Benedetta Tiloca, Martina Mugoni e dall’ingegnere Roberto Cristiani. «Grazie a questo intervento - commenta il presidente del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca - si potrà raggiungere dalla città, percorrendo la pista ciclabile cittadina, il primo avamposto della nostra area protetta, cioè la laguna del Calich che già da tempo offre luoghi di interessante svago e godimento delle bellezze naturalistiche di questa importante area umida all’ingresso della città e qualificata dall’Unione Europea come zona di protezione speciale ai sensi della Direttiva Uccelli».

Tra le opere previste in progetto anche la realizzazione di un attraversamento pedonale alla fine della pista ciclabile che corre parallela alla SS 127bis direttrice Porto Conte. L’opera, che metterebbe finalmente al sicuro pedoni e ciclisti che tentano di attraversare la strada per poi raggiungere i sentieri interni a Maristella, ha in programma anche l’implementazione della segnaletica al fine di consentire, sempre attraverso la viabilità interna di Maristella, di raggiungere la torre Nuova e il complesso forestale di Punta Giglio.

