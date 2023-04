Assemblea straordinaria del comitato di quartiere l’Alguer Vella per discutere del problema relativo alla pioggia di sanzioni all’indirizzo dei residenti del centro storico per gli accessi senza pass alla Ztl.

Mercoledì 12 aprile, alle 18.30, nel salone “don Gallo” in piazza Sant’Erasmo la presidente del comitato, Alessandra Casu, ha invitato anche il sindaco Mario Conoci e l’assessore Emiliano Piras, per informare correttamente la popolazione interessata.

Sono centinaia le sanzioni notificate a chi ha varcato in auto la Ztl dal primo gennaio al 28 febbraio scorsi. Le contestazioni riguardano l’assenza del contrassegno. Alcuni più sfortunati hanno ricevuto più di 50 multe in un colpo solo. Non era mai accaduto in passato.

Per i residenti la scadenza per il rinnovo del pass, tra l’altro, era fissata al 31 gennaio e poi prorogata al 28 febbraio. Qualcosa non deve aver funzionato negli uffici della polizia locale. Il comitato ha rivolto all’Amministrazione comunale una istanza di annullamento. Dell’inconveniente è stata avvertita anche la Prefetta Paola Dessì.

