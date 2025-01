L’inconfondibile voce di Giuliano Sangiorgi e i musicisti della band dei Negramaro hanno infiammato il Piazzale della Pace che ad Alghero ha accolto non meno di 20mila persone. Tante altre hanno assistito al concerto di Capodanno – organizzato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero in collaborazione con Shining Production – dal lungomare Barcellona. Nonostante il successo di pubblico, non sono mancate le polemiche.

A giudizio del capogruppo dei Fratelli d’Italia, il consigliere Alessandro Cocco, «Alghero si conferma prima, ma merita di più».

«A fronte di un milione di euro investito - spiegano gli avversari del sindaco – si sono raggiunte le 20mila presenze in piazza contro le 60mila dello scorso anno; 0 euro da sponsor contro i 60mila raccolti nel 2023; appena 60mila euro raccolti dall'assegnazione dagli stand di somministrazione rispetto ai 120mila dell’anno precedente. Un evento ridotto a due giornate invece di tre, con ricadute limitate per il commercio e le strutture ricettive, che sono rimaste aperte e hanno garantito che la città fosse accogliente, pur registrando tassi di occupazione inferiori rispetto al passato», prosegue Cocco, suggerendo di cambiare la formula anche in considerazione del fatto che il Cap d’Any di Alghero ha compiuto 30 anni.

