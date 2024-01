Via libera dal Consiglio regionale al finanziamento di 1 milione di euro per l'adeguamento edile dei laboratori dell'ospedale Marino e per la realizzazione del nuovo corpo scale e ascensori. Lo fa sapere il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, candidato e coordinatore regionale della Lega.

«Continua l'efficientamento del presidi ospedalieri che sarà reso possibile anche grazie a una nuova serie di investimenti che permetteranno di avere ad Alghero strutture ospedaliere di qualità e sempre più rispondenti ai bisogni di cura dei cittadini».

Inoltre sono stati stanziati ulteriori 100mila euro per assicurare la presenza dei medici di medicina generale nelle frazioni, come Campanedda, Argentiera, Tottubella, Villassunta, Biancareddu e Canaglia, distanti oltre 20 km dal comune di appartenenza.

