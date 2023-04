Ad Alghero, sul riconoscimento dei comitati di quartiere, tutto tace.

Sono trascorsi due mesi da quando, all’unanimità, è stato approvato l’ordine del giorno firmato e sostenuto da tutti i gruppi consiliari con il quale si impegnava la giunta «alla predisposizione del regolamento con i criteri necessari per il riconoscimento formale dei comitati di quartiere e di borgata».

«L’amministrazione Conoci non si smentisce – commenta il consigliere di Sinistra in Comune Valdo Di Nolfo - anche sul tema del riconoscimento giuridico dei comitati di quartiere e borgata è vuoto assoluto, nulla cosmico e procrastinare come modus operandi. Nell’emendamento di cui ero primo firmatario abbiamo chiesto di inserire una scadenza temporale per avere dall’amministrazione di destra “una proposta di perimetrazione territoriale da sottoporre alla commissione consiliare competente allargata agli stessi comitati di quartiere e i borgata, ancora non riconosciuti, presenti in città”. Invece la destra algherese ha forzato per inserire una formula molto generica “tempi ragionevolmente brevi”».

Ora il consigliere di opposizione chiede con forza al sindaco e all’assessore competente di dare gambe all’ordine del giorno votato in aula.

«I tempi ragionevolmente brevi sono finiti, aspettiamo in commissione la proposta di perimetrazione territoriale alla base del processo di riconoscimento istituzionale dei comitati di quartiere e di borgata», chiude Di Nolfo.

