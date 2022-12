Terzo martedì con un “cin cin” tra le vetrine del quartiere antico di Alghero.

I negozianti del Centro commerciale naturale “Al Centro Storico”, insieme alla Cantina di Santa Maria La Palma, hanno deciso infatti di offrire un calice ai propri clienti, con l’aiuto degli studenti dell’istituto Alberghiero.

Le prime due date dell’evento hanno registrato un alto gradimento da parte di residenti e turisti.

Il terzo appuntamento sembra ancora più animato, con tanti bicchieri e mini-eventi promozionali: dalla musica in Piazza Civica, sino alla presentazione di una nuova fragranza profumata Mamoi, passando per la speciale performance “Artigiane in vetrina” di Frida l’Angolo Vintage e tante altre iniziative divertenti.

In più, i partecipanti hanno potuto ammirare le speciali “Vetrine di Vino” allestite dalla Cantina Santa Maria La Palma.

