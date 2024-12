La Fondazione Alghero fa sapere che è in procinto di pubblicazione il bando rivolto alle imprese che desiderano gestire le postazioni per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione dei concerti di Capodanno nel Piazzale della Pace.

Mercoledì 11 dicembre l’avviso sarà già visibile nel sito della Fondazione, nella sezione Bandi di gara e contratti. L'avviso pubblico sarà corredato da planimetrie e informazioni di dettaglio.

Il 30 dicembre il Piazzale della Pace ospiterà lo show dei dj più famosi d'Italia, Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Mentre martedì 31 dicembre ci saranno i Negramaro. Circa ventimila le persone che potrà contenere il grande spazio all'aperto.

