Paura nel tardo pomeriggio ad Alghero, in via Vittorio Emanuele, per il cedimento di calcinacci e tegole di una palazzina.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la struttura.

Chiusa precauzionalmente la strada, con l’aiuto della Polizia locale, durante la rimozione delle parti pericolanti.

(Unioneonline)

