«La centrale e prestigiosa piazza de lo Quarter, utilizzata per eventi e pertinenza del più ampio complesso di San Michele, diventi la “Piazza del Pugilato” che ricordi la grandezza del pugilato algherese». È la proposta lanciata dal capogruppo della Lega in Consiglio comunale ad Alghero, Michele Pais.

«Il quartiere di San Michele ha ospitato la palestra in cui si è allenato il campione del mondo Tore Burruni», ricorda Pais. «Così come tutti i campioni del pugilato che Alghero ha espresso, come Andreino Silanos, Carmelo Chessa, Paolo Spinetti e Angelino Priami, quest’ultimo che ancora segue con passione i ragazzi del gruppo pugilistico algherese. Ma anche per ricordare il grande maestro Franco Mulas, allenatore di tutti i campioni e che merita un adeguato riconoscimento in città».

«Ed è proprio nel complesso del Quarter che sarebbe opportuno realizzare il “museo del pugilato”», incalza Pais. «Per ricordare le gesta di tutti i campioni espressi da Alghero, simbolo di riscatto ed esempi di vita da trasferire ai giovani e alle future generazioni».

