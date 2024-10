Una rassegna teatrale ecosostenibile, quella messa in piedi dall’Rta Olimpia, ente gestore del Teatro “Andrea Parodi” di Porto Torres composta da La Camera Chiara, Studiodanza, La Botte e il Cilindro e Pino e gli Anticorpi, in collaborazione con l’azienda E’ Ambiente e il Comune di Porto Torres, presenta la nuova stagione teatrale 2024-2025.

Gli eventi in cartellone, tra ottobre e giugno del prossimo anno, saranno oltre trenta. Sul palco di via Matteotti andranno in scena le produzioni dei gruppi e delle compagnie che gestiscono il teatro e tanti altri artisti ospiti delle diverse rassegne in programma. Si parte venerdì 11 ottobre con lo spettacolo teatrale “Raffaello, il figlio del vento”, un racconto poetico e avvincente su un grande genio dell’umanità: Raffaello Sanzio.

Il travolgente Matthias Martelli ridà vita al Divino Raffaello, così come non l'abbiamo mai visto: poetico, irruento, sovversivo.

La stagione proseguirà con la rassegna “Comici da sbarco” con una serie di volti televisivi del Teatro Comico noti al grande pubblico come: il duo dei PanPers, Marta e Gianluca, Roberto Lipari e Dario Cassini. Per la danza, oltre a diversi spettacoli in programma, si riconferma la manifestazione “#OPEN_ARTS 2025” con prestigiosi maestri che per 5 giorni terranno lezioni per giovani allieve e allievi. A marzo arriva il One Man Show dell’attore portotorrese Federico Melis. Il teatro contemporaneo torna a novembre con una versione del “Sogno” shakespeariano e poi a gennaio con “La Sparanoia” del giovane talento del teatro italiano Niccolò Fettarappa, un ritratto impietoso della Generazione Z e del sistema Italia.

A febbraio arriva il mitico Matteo Saudino, noto youtuber e professore di filosofia, conosciuto anche come Barbasophia, con lo spettacolo “Vite ribelli”. A marzo sarà la volta di una commedia dedicata ad Achille Campanile dal titolo “A colpi di scene”. Ricca anche la proposta di teatro per le famiglie con una serie di spettacoli teatrali e di danza che coinvolgeranno i piccoli e i loro genitori. A dicembre andranno in scena grandi classici come “Pinocchio” e “Il lago dei cigni”.

Anche quest’anno si conferma la collaborazione con le scuole cittadine con proposte di teatro, danza e un evento speciale che vedrà i giovani studenti delle primarie impegnati in una mattinata dedicata al cinema con gli esperti del Giffoni Film Festival. In questi giorni si stanno avviando tutti i corsi, i laboratori e le prove di teatro, teatro comico e danza che fanno del Teatro “A.Parodi” un luogo frequentato ogni giorno da centinaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi e adulti di Porto Torres e non solo, impegnati in attività di formazione, aggregazione e crescita culturale e sociale. La nuova stagione costituisce anche l’occasione per condividere con il pubblico il progetto “Performance”, nato da un’idea di E’ Ambiente Società Benefit e realizzato in sinergia con l’Rta Olimpia e con il supporto del Comune di Porto Torres.

Il progetto punta non solo alla sostenibilità del Teatro Parodi, con l’obiettivo di migliorarne le performance in termini di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale, ma si prefigge anche l’obiettivo sociale di fungere da centro di divulgazione riguardo le tematiche della sostenibilità in generale e di arrivare all’ambizioso traguardo di ottenere una certificazione ufficiale come Eco-teatro, il primo in Sardegna e uno dei pochi in Italia. Il progetto mira alla progressiva riduzione delle emissioni di CO2, all'efficientamento energetico della struttura, alla riduzione e all'abolizione delle plastiche monouso al suo interno e alla promozione di una cultura basata sul rispetto per l'ambiente.

«Crediamo – hanno sottolineato gli organizzatori - che la sensibilizzazione sia il primo passo per costruire uno sviluppo sociale e ambientale equilibrato. La gestione del Teatro “A.Parodi”, grazie al supporto e all’impegno di tutte le realtà coinvolte metterà in scena le sue performance migliori per promuovere la cultura della sostenibilità».

«Ringraziamo la Rta Olimpia – hanno sottolineato il sindaco Massimo Mulas e l’assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco - per il grande lavoro che tutti gli operatori coinvolti svolgono ogni giorno con passione e attraverso il quale, anno dopo anno, viene proposto un cartellone di altissima qualità che ha permesso al Teatro Parodi di fare un salto di qualità diventando un punto di riferimento culturale non solo per la città ma per tutta la Sardegna. L’impegno di questo team vincente nell’attività di formazione e in progetti importanti come “Performance” insegna soprattutto alle nuove generazioni ad amare l’arte e la cultura, importanti strumenti per diffondere e apprendere messaggi fondamentali come l’attenzione verso le tematiche ambientali»

