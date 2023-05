L’amministrazione comunale di Porto Torres intende dare continuità al progetto Sai, Sistema di accoglienza e integrazione, per le successive annualità 2024-2025-2026.

Il piano prevede l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, nonché degli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età. Il Sistema di accoglienza e integrazione Sai è costituito dalla rete degli Enti Locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore che garantiscono interventi di accoglienza integrata che, oltre ad assicurare servizi di vitto e alloggio, prevedono in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socioeconomico.

La proposta di delibera è dell’assessora ai Servizi Sociali, Simona Fois, la quale ha dato mandato al sindaco Massimo Mulas, a presentare la domanda di prosecuzione al progetto Sai, producendo tutta la documentazione utile richiesta dal Ministero degli interni, incluso il piano finanziario preventivo predisposto.

