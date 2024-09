Gli accertamenti Tari ad agosto? Un regalo della destra. Partito Democratico, Città Viva, Futuro Comune, AVS, Movimento 5Stelle e Noi Riformiamo Alghero, intervengono sulla pioggia di avvisi Tari recapitata nelle case degli algheresi.

L’opposizione di centrodestra aveva chiesto al sindaco di rettificare gli avvisi, cancellando le sanzioni e riscuotendo solo quanto dovuto per le differenze accertate. La risposta della maggioranza di centrosinistra non si è fatta attendere. «Questa Amministrazione, più che altro, si sta facendo carico responsabilmente di ascoltare gli utenti, ed è per questo che è stato chiesto alla direzione della Secal di intervenire con accorgimenti urgenti, come ad esempio l’intensificazione dell’attività di sportello, una presenza maggiore nelle richieste di spiegazioni telefoniche al numero verde e più attenzione alle istanze di chiarimenti. Viene da chiedersi perché l’Amministrazione in carica in quegli anni, con l’assessore alle Finanze di Forza Italia, non si assunse la responsabilità e non vigilò affinché venissero aggiornati i dati della Secal, immediatamente e sistematicamente, allineandoli a quelli della Step, già dal 2022. Si trattava delle superfici individuate e “scovate” e quindi accertate da Step, in modo tale che nella bolletta “ordinaria annuale” venisse inserita anche la maggiore Tari corrispondente alle predette maggiori superfici accertate, senza applicare sanzioni. Siamo consapevoli dello sforzo non indifferente richiesto agli algheresi, ma non siamo disposti a farci dettare correttezza e oculatezza nel rapporto con i cittadini, anche sulla “indisponibilità della pretesa tributaria”. Abbiamo condiviso con l’assessore Daga la sua linea di responsabilità e abbiamo anche confidato in un responsabile atteggiamento da parte dell’opposizione, ma riteniamo che la negligenza di chi aveva responsabilità sia un fatto incontrovertibile che ora pesa sul contribuente».

