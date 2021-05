Diverse denunce nell’ambito di alcuni controlli eseguiti dai carabinieri della compagnia di Tempio Pausania volti al contrasto dell’illegalità diffusa.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato un 55enne per ricettazione e commercio di abiti contraffatti. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di ben 14 capi contraffatti, pronti alla vendita.

Denunciato anche un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, in quanto trovato alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Anche un 36enne è stato denunciato però per droga ai fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, controllato in pieno giorno nelle strade del centro città, è stato trovato in possesso di 6 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di quasi 13 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare ulteriori 28 grammi della stessa sostanza.

Anche un 38enne di Tempio Pausania, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Dopo aver notato un assuntore uscire dall’abitazione, i militari di Luogosanto sono entrati nell’abitazione e hanno sequestrato 122 grammi di marijuana e 120 euro, quale provento dell’attività illecita.

Ma i controlli sono continuati anche nei luoghi del centro maggiormente frequentati dai giovanissimi in queste prime giornate di apertura. Cinque le segnalazioni al prefetto per uso personale di sostanza stupefacente, sequestrata marijuana per un peso complessivo di 55 grammi.

CONTROLLI ANTI-COVID – Continuano i controlli dei carabinieri anche per verificare il rispetto delle norme “anti-Covid”. Nella notte tra sabato e domenica a Tempio i militari dell’aliquota radiomobile hanno elevato sanzioni per l’inosservanza delle misure previste dalla normativa per il contenimento del contagio da Covid-19 a cinque persone controllate dagli operanti in Piazza Gallura alle 2.00 di notte senza giustificato motivo.

A Calangianus i militari della stazione carabinieri hanno sanzionato per inosservanza delle misure il titolare di un bar/pizzeria perché stava conducendo l’attività di ristorazione oltre il limite orario consentito delle 23. Sono stati sanzionati anche 9 avventori presenti per non aver osservato l’obbligo di permanenza nella propria abitazione entro le 23.

A Isola rossa, sabato sera, su segnalazione di alcuni cittadini, la centrale operativa della compagnia di Valledoria ha inviato due pattuglie che hanno contestato l’inosservanza delle misure previste dalla normativa per il contenimento del contagio da Covid-19 a 16 studenti, che alle 23:30 stavano partecipando ad una festa privata in un’abitazione. Contestualmente è stato denunciato un partecipante per spaccio e un altro è stato segnalato amministrativamente per uso di sostanze stupefacenti.

