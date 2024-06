L’associazione Culturale “Interrios” di Villanova Monteleone nelle iniziative per i 35 anni della sua nascita, nell’ambito del Festival “La Cultura oltre i confini”e la famiglia Mosca-Angius, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, ha voluto ricordare, ancora una volta, la figura del prefetto Carlo Mosca, con un convegno “Carlo Mosca: i suoi insegnamenti e la sua opera”.

Saranno presenti, oltre al figlio Davide Mosca,il consigliere di Stato Marco Valentini, il professore emerito presso l’Università La Sapienza di Roma Guido Melis e il dirigente superiore della Polizia di Stato, Giovanni Aliquò. Ufficiale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prefetto, magistrato, professore universitario e studioso di materie giuridiche, una vita spesa al servizio dell'Italia e dei cittadini ricoprendo i più alti incarichi nelle Istituzioni, il prefetto Mosca ha avuto un legame particolare con Villanova Monteleone perché aveva dato i natali ai suoi cari.

In particolare alla moglie Francesca, prematuramente scomparsa. Nel 2005 ha voluto, insieme a suo figlio Davide, istituire la borsa di studio intitolata alla moglie Francesca Angius e alla figlia Fernandina Mosca riservate ai giovani con diploma di maturità di scuola secondaria superiore. Proprio per il suo attaccamento e per l’impegno che ha sempre dimostrato nei confronti di Villanova, l’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Bastianino Monti, il 3 novembre del 2008 gli ha voluto conferire la cittadinanza onoraria.

Ora nelle manifestazioni della ricorrenza dei 35 anni della nascita dell’associazione Culturale Interrios con questo convegno lo si vuole ricordare attraverso le testimonianze che sono state raccolte nel volume “Pro bono communi. Scritti in onore di Carlo Mosca” a cura di Marco Valentini e di Guido Melis. La raccolta di scritti,con la prefazione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, contiene inoltre le testimonianze dei massimi rappresentanti delle istituzioni e della politica. Per citarne alcuni, oltre ai curatori degli scritti Marco Valentini e Giudo Melis, tra gli altri: Luciano Violante, Giovanni Aliquò, Giuliano Amato, Franco Gabrielli, Luciana Lamorgese, Bruno Frattasi e Marco Lipari.

