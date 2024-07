Tutto pronto per la Sagra Estiva del carciofo inserita nel ricco calendario di eventi dell’Estate Urese. Le serate di agosto e settembre saranno ricche di intrattenimenti musicali, culturali, religiosi ed enogastronomici, con l'appuntamento tanto atteso della sagra, in programma il 2 e 3 agosto, sapori e tradizioni con degustazioni di piatti a base di carciofo e prodotti locali, un evento quest’anno affiancato alla Festa dell’Emigrato per rinsaldare i rapporti tra i tanti cittadini di Uri sparsi nel mondo e la propria terra.

Non mancheranno i servizi rivolti ai più piccoli come il centro estivo scandito da attività ludiche, di socializzazione e pratiche sportive, dove non sono mancati il divertimento e le gite fuori porta dove i piccoli hanno potuto fare nuove esperienze di condivisione e aggregazione molto apprezzate dalle famiglie.

Sono state previste inoltre misure a sostegno delle famiglie per le fasce d’età più grandi come i voucher per le colonie e il sostegno alle iniziative promosse dalle due organizzazione giovanili “Consulta Urese dei Giovani Attivi” e “l’Hub Oratorio amici di San Francesco”.

© Riproduzione riservata