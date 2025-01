La scrittrice Alessandra Sannino, docente di storia e filosofia presso l’Istituto superiore Paglietti di Porto Torres, propone un progetto didattico e di animazione attorno al suo primo libro di fiabe, dal titolo “Fiabesofia 1, racconti di filosofia antica per bambini”.

L’iniziativa è in programma domenica, 5 gennaio a partire dalle 10.30, nella piazza del Municipio. Verranno presentate le fiabe che hanno come protagonisti Pitagora e Aristotele. Nella fiaba “Pitagora voleva avere sempre ragione”, che si analizzerà la mattina dalle ore 10.30 alle ore 12 attorno e all’interno dell’albero di Natale, verranno presentate le tematiche che riguardano il rapporto con gli altri, la diversità e la fiducia. Nella fiaba “Aristotele e l’amicizia”, che si analizzerà il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 17.30 presso Piazza attorno e all’interno dell’albero di Natale, si approfondirà invece il concetto di empatia e l’importanza del donare.

L’obiettivo è quello di sviluppare e potenziare il pensiero critico, aprire alla riflessione e preparare il terreno per lo studio della storia della filosofia, con l’introduzione di nomi e concetti che intanto iniziano a fissarsi nella memoria. In questo percorso i bambini proveranno a conoscere, capire ma soprattutto a riflettere su alcune tematiche filosofiche. Inoltre la scrittrice proporrà lavoretti e attività basate sulla pedagogia del laboratorio teatrale per rafforzare e fissare con la pratica alcuni principi proposti, seguendo lo schema: lettura fiaba, riflessione, attività finale.

