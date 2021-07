Violento pestaggio nella notte al Poetto, sul litorale quartese.

A scatenare l’aggressione sarebbe stata la mancata consegna di un pallone custodito in una delle auto dei giovani malmenati, un gruppo di otto ragazze e ragazzi di età compresa tra i 21 e i 25 anni, che in quel momento stavano facendo rientro a casa.

I giovani erano usciti da un locale e avevano raggiunto il parcheggio per salire in auto e rientrare. Uno di loro ha preso un pallone custodito in una delle macchine e insieme hanno iniziato a far quattro tiri. Sono stati raggiunti da quattro ragazzi che pretendevano di avere la palla. “Stiamo andando via, non possiamo prestarvela”: la risposta non è piaciuta ai loro coetanei ed è scoppiata l’aggressione. Brutale, violentissima.

Al Poetto sono intervenute le ambulanze del 118. Quattro giovani sono stati ricoverati in ospedale.

Indaga il Commissariato di Quartu.

Andrea Piras

