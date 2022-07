È quasi pienone, a Villasimuius, con molti stranieri e tantissimi italiani.

"Rispetto allo scorso anno – assicura il sindaco Gianluca Dessì – registriamo un incremento superiore al 30 per cento. Rispetto al 2019, siamo ugualmente in crescita: in attesa dei numeri ufficiali lo deduciamo sulla quantità delle acque depurate e dall'imposta di soggiorno. Dati riferiti al 30 giugno. A luglio questi numeri si stanno confermando: difficile trovare uno spazio libero. La crescita è confermata anche dai parcheggi a pagamento: ci auguriamo che questo trend continui sino al 30 ottobre, Covid permettendo”.

L'acqua cristallina (Foto Andrea Serreli)

Splendide le spiagge. E poi? “Sono già iniziate dai primi di luglio le manifestazione alla Marina di Villasimius, spettacoli sono previsti anche ad agosto, anche se mancheranno i grandi eventi perché non vogliamo rischiare nulla per il Covid”.

Sabato e domenica è in programma anche la Sagra della Madonna del naufrago.

“Sarà riproposta così come avveniva prima del Covid: le processioni sino al porto, le immersioni dei sub con la processione a mare”, conclude Dessì.

