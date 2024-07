Festa sabato e domenica a Villasimius per la Madonna del naufrago. Una sagra si ripete per la 45esima volta, da quando, nel 1979, la statua ella Madonna col bambino, fu sistemata dai sub a undici metri di profondità nelle acque dell'Isola dei Cavoli.

Per sabato alle 20 è prevista la processione dalla parrocchia al porto dove sono previste anche diverse manifestazioni: l'assaggio della focaccia di pomodoro e cipolla, uno spettacolo musicale e fuochi artificiali.

Per domenica è prevista la messa alle 9,30 e alle 11, la processione in barca sino alle acque dell'isola dei Cavoli, dove i sub ed il parroco si caleranno a pregare sott'acqua ai piedi della madonna chiamata a proteggere la gente del mare.

Patrona dei naufraghi e protettrice dei naviganti, la Madonna venne benedetta l'otto luglio del 1979 presso la Basilica di Bonaria a Cagliari prima di essere trasferita a Villasimius. Tra i protagonisti, i sub del Club sub Sinnai, sub dell'Arma, della Finanza, dei carabinieri e di altre Armi e associazioni,alla presenza di autorità militari, religiose e civili. Fu una festa grande che si ripete negli anni sempre con la stessa devozione.

