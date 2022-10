Una battuta di pesca non autorizzata all’interno dell’Area marina protetta di Capo Carbonara costerà cara ad un turista tedesco.

Questa mattina infatti i volontari dell'associazione Guardie Ambientali lo hanno avvistato e segnalato alla polizia locale mentre pescava con maschera e fucile di fronte alla spiaggia di Manunzas. La sanzione prevista è di 344 euro.

Il turista è arrivato in camper e di fronte alle Guardie Ambientali ha sostenuto di non sapere di trovarsi in una zona protetta. Le Guardie Ambientali proprio in questi giorni sono intente a riportare sulle spiagge di Villasimius i sassolini e la sabbia sequestrata in aeroporto.

