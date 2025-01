Critiche all’amministrazione comunale di Villasimius da parte degli stessi cittadini (soprattutto sui social) per le feste natalizie poco scintillanti e per un Capodanno che non sarebbe stato all’altezza di un paese, appunto, come Villasimius. Critiche respinte dal sindaco Gianluca Dessì che in un video postato sulle pagine del Comune difende il suo operato.

«Abbiamo organizzato delle feste soprattutto per i bambini – spiega – è invece impensabile arrivare ai livelli del Capodanno di cittadine che hanno gli spazi idonei per i concerti». Inoltre «siamo stati attaccati per le luminarie perché c’era c’è chi le voleva gialle, chi rosse, chi a penzoloni. Purtroppo si critica a prescindere». Per Dessì però «non è assolutamente vero che il Comune non ha fatto nulla, solo per quanto riguarda gli eventi nel 2024 sono stati 64».

Il primo cittadino passa poi al lungo elenco delle opere fatte nel corso dell’ultimo anno: tra le tante il recupero della torre di porto Giunco, il granito in centro, le rotatorie. E ancora: la risoluzione del problema di Cava Usai, il posizionamento di 200 metri lineari di passerelle, i guardrail in via degli Oleandri e in via Cagliari. E dunque «criticare giusto per criticare non porta buoni risultati – conclude Dessì - anzi macchia il nome della nostra cittadinanza. Non descriviamoci come un paese abbandonato o un paese fantasma. In dieci anni siamo passati da meno di mezzo milione a oltre 750mila presenze».

