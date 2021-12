Sono saliti a 65 i casi di Covid rilevati a Villaputzu dopo la giornata di screening con tampone molecolare svoltasi il 7 dicembre. Di questi, quaranta sono riferibili alla fascia d'età scolare e più in generale al mondo della scuola.

Al momento non si evidenziano casi con situazioni di salute preoccupanti: le persone risultate positive sono a casa con sintomi fortunatamente di lieve entità.

Fino a domani,11 dicembre, restano sospese le attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale.

"La situazione – assicura il sindaco Sandro Porcu – è sotto continuo monitoraggio da parte di tutti gli organi competenti, le persone interessate sono state contattate, o lo saranno nelle prossime ore, da ATS, per le indicazioni circa la messa in quarantena e tutti i provvedimenti necessari per il monitoraggio della loro salute. La stessa cosa verrà fatta per i contatti ritenuti ‘stretti’ delle persone risultate positive”.

Il sindaco aggiunge pure che “riteniamo fondamentale in questo momento uno sforzo collettivo per arginare il pericolo di diffusione del virus: questo può essere fatto solo con un comportamento prudente e responsabile e seguendo le indicazioni che tutti conosciamo e quelle specifiche imposte individualmente dagli organi competenti. Ricordiamo che la quarantena viene imposta ai positivi al virus e ai loro contatti stretti, i quali devono con il massimo scrupolo rispettare le indicazioni”.

"Qualora questo non fosse possibile (pensiamo al caso dei bambini, ad esempio) – prosegue Porcu – dovranno mantenere un'attenzione altissima anche le persone che se ne prendono cura, sebbene non sottoposte direttamente alla quarantena. Ricordiamo infatti che i tamponi molecolari effettuati nella giornata di martedì potrebbero non aver evidenziato casi di contagio avvenuti nelle giornate immediatamente precedenti. Invitiamo quindi tutti a monitorare il proprio stato di salute e confidiamo nel buonsenso della cittadinanza per uscire presto da questa situazione”.

