Va avanti il progetto "Villaputzu Cardioprotetto - Un cuore per Marco". Stanno infatti per essere posizionati quattro nuovi defibrillatori all’Infopoint in zona Is Tallaias, in Piazza Sant’Antonio, all'esterno della farmacia in Via Nazionale e nel rione Santa Maria in piazza chiesa. Previsto un quinto defibrillatore in una zona ancora da indicare.

Domenica 11 giugno, alle ore 9,30 nella Chiesa di Santa Maria, verrà celebrata una Messa. Seguirà una piccola cerimonia di benedizione dei dispositivi che verranno poi posizionati nelle cassette già predisposte nei giorni scorsi.

«Un grazie di vero cuore», ha detto il sindaco Sandro Porcu, «va a tutte le associazioni coinvolte che, con grandissimo impegno, hanno portato avanti questo progetto che ha previsto, oltre all'acquisto dei DAE, anche la frequenza di corsi di formazione per più di 60 persone. Dico grazie anche ai tanti cittadini che, con le loro donazioni, hanno contribuito al successo di questo progetto importantissimo per la sicurezza nel nostro territorio».

