Domenica 3 marzo la chiusura del carnevale nel Sarrabus in onore di Ale Massessi, il giovane dj scomparso alle fine del 2021 che ogni anno organizzava con infinita passione il Carnevale.

Un evento che si terrà a Villaputzu, proprio come avrebbe voluto Ale Massessi: carri allegorici provenienti da diversi paesi, gruppi in maschera, zeppole e tanta musica.

Il via alle 15 con la partenza della sfilata da Piazza Is Tallaias, il tragitto lungo la via Nazionale e l’arrivo in piazza Da Vinci. Qui zeppolate (da degustare con le "chiacchiere"), disco e divertimento.

«In onore del nostro compianto concittadino Ale Massessi», ha sottolineato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, «torna uno degli eventi più belli e partecipati del nostro territorio, che proprio grazie anche alla tenacia, alle competenze e alla passione di Alessio è diventato uno degli eventi più importanti del Sarrabus».

Organizza la Pro Loco di Villaputzu con la collaborazione della famiglia di Ale Massessi, il patrocinio del Comune e il supporto degli sponsor.

