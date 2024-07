Ha rubato un’auto in sosta e poi ha tentato la fuga, non fermandosi all’alt dei militari. I Carabinieri della Stazione di Vallermosa, con il supporto delle Stazioni di Siliqua e Decimomannu, hanno arrestato un disoccupato di 35 anni, nativo di Catania ma residente a Sorso, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Tutto è iniziato ieri mattina quando l’uomo è stato intercettato da una pattuglia a bordo di una Mitsubishi, risultata rubata poche ore prima a Elmas. Da lì è nato un inseguimento lungo la 130, per circa dieci chilometri. Le attività sono andate avanti fino al tardo pomeriggio, quando i militari hanno deciso di perquisire la casa di Sorso dove è stata rinvenuta una seconda autovettura rubata, una Lancia Y, sottratta lo stesso giorno a Elmas.

Anche qui l'uomo ha nuovamente tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato e arrestato.

