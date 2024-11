Il bus navetta estivo tra Muravera, Villaputzu e San Vito dal 2025 resterà in funzione tutto l’anno e sarà finanziato dalla Regione con 150.000 euro. La svolta, dopo anni di battaglie, è arrivata nelle scorse settimane grazie ad un emendamento del sindaco (e consigliere regionale) di Villaputzu Sandro Porcu.

«Con l’ultima variazione di bilancio del Consiglio regionale», ha spiegato Porcu «ho presentato un emendamento per estendere il servizio di bus navetta ed è stato finanziato. I soldi andranno all’Unione dei Comuni del Sarrabus, a breve stabiliremo come organizzarci. L’intento è quello di partire il prima possibile, già dai primissimi mesi del nuovo anno».

La tratta invernale sarà diversa da quella estiva, la navetta cioè unirà i tre paesi senza arrivare a Porto Corallo (si fermerà nel quartiere di Santa Maria). A San Vito sono previste diverse fermate (in estate ce n’è solo una). Il bus navetta grazie a un finanziamento regionale è stato istituito per la prima volta undici anni fa, ma solo da giugno a settembre. Da sempre i cittadini ne chiedevano l’estensione agli altri mesi dell’anno. Adesso, finalmente, il via libera da parte della Regione.

