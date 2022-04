Prima ha causato un incidente andando a sbattere con l’auto di papà contro tre veicoli in sosta, poi ha abbandonato il mezzo sul luogo dello scontro nel tentativo, probabilmente, di non farsi trovare alla guida ubriaco.

È accaduto ieri a Dolianova, dove i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un trentenne del luogo, disoccupato e incensurato.

L’intervento dei militari attorno alle 5:30 del mattino in via Montessori, con l'autore dell’incidente che è stato prontamente rintracciato nei pressi dell’abitazione di residenza.

I test hanno evidenziato per il 30enne un tasso alcolico doppio rispetto al massimo consentito, e per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

L’auto è stata restituita al padre del giovane.

