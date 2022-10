Fermato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu durante un servizio di prevenzione in città e nell’hinterland, un 46enne è stato sottoposto all'alcol test: si era messo alla guida della sua auto dopo aver abbondantemente bevuto.

Ha fatto registrare un valore di 1,60, più di tre volte il limite massimo di legge.

L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per lui anche il sequestro della patente e della macchina.

