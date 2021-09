Lockdown notturno a Villaputzu. Il sindaco Sandro Porcu, accertati 63 casi di positività e nuovi contagi avvenuti in ambito familiare nel comune di neanche 5mila abitanti, ha firmato un’ordinanza che impone da giovedì 2 settembre e per i successivi 15 giorni il coprifuoco da mezzanotte alle 5 del mattino.

In questa fascia oraria sarà vietato circolare nel territorio comunale se non per comprovate motivazioni di lavoro, necessità e salute.

Bar, locali e ristoranti dovranno abbassare le saracinesche alle 23.30, non si potrà superare il numero massimo di 4 persone ai tavoli.

Restrizioni anche per feste, matrimoni, eventi, in luoghi sia pubblici che privati. Ai funerali previsto un tetto massimo di 30 partecipanti.

Il sindaco aveva già disposto l’obbligo della mascherina all’aperto, il divieto di somministrazione di cibo e bevande al bancone e il divieto dello sport di contatto. Ora arrivano restrizioni molto più pesanti.

"Chiediamo a tutti, ancora una volta, di prestare massima attenzione nel seguire queste indicazioni e le basilari norme di comportamento previste per il contrasto della diffusione del virus - spiega il sindaco su Facebook -. Evitare qualsiasi forma di assembramento, anche in ambito familiare, soprattutto se al chiuso e senza l'uso di dispositivi di sicurezza, igienizzare spesso le mani e mantenere la distanza interpersonale. Ci auguriamo che queste nuove misure siano efficaci per arginare in tempi rapidi la diffusione dei contagi, per questo chiediamo a tutti di seguirle con il massimo scrupolo, a seconda dell'evolversi della situazione si dovrà decidere se sospenderne l'efficacia come ci auguriamo o introdurre ulteriori restrizioni".

