Incidente mortale questa mattina sulla strada provinciale 91, che collega la 195 a Capoterra. Un’auto e un camion, stando alle prime informazioni, si sono scontrati all’altezza della rotatoria vicina all’ingresso del paese, in zona Is Coddus.

A perdere la vita Giovanna Contini, 92 anni, di Capoterra, che viaggiava assieme alle figlia sessantenne. All’arrivo dei soccorsi del 118 il cuore dell’anziana aveva già smesso di battere.

La donna che era alla guida, invece, è stata trasferita al Brotzu. Le sue condizioni non sono gravi: è arrivata in ospedale in codice giallo.

Stando a una prima ricostruzione, ancora da confermare, l’auto non ha avuto la possibilità di evitare il mezzo pesante che arrivava da una strada laterale.

Enrico Fresu (ha collaborato Bettina Camedda)

© Riproduzione riservata