Tragedia nelle acque di Villasimius: una donna di 62 anni è morta durante un’immersione.

Immediati i soccorsi ma il tentato di salvarla è stato inutile.

Sul posto, un medico della Asl e la Capitaneria di porto.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica della disgrazia e le cause della morte.

A tradire la donna dovrebbe essere stato un malore.

Secondo le prime notizie la donna stava trascorrendo le vacanze con la famiglia sulla costa del Sarrabus.

